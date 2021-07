Môže sa herec vyjadrovať k politike?

Keď odišiel Milan Lasica, spomenul si na neho aj Ľuboš Blaha, okrem iného aj týmito slovami: „Keď herec začne o politike, proste vypni.“ = Vyjadrenia hercov o politike netreba počúvať.

A ešte dodal: „Asi by sme sa nezhodli v politike, ale na tom nezáleží. Každý sa vyzná v niečom inom.“ Tu máme dôvod, prečo by sa M. Lasica a iní herci nemali vyjadrovať – lebo politike nerozumejú.

To znamená, že v politike sa vyznajú len politici a iba oni majú právo o nej hovoriť.

Ľ. Blaha zabudol na jeden dôležitý detail. Aj herci sú občanmi Slovenskej republiky. Žijú tu, zarábajú si tu na život seba a svojich blízkych, platia dane, využívajú sociálny systém, spolupracujú so svojím okolím, sú objektom právneho systému, ich deti tu chodia do školy... a všetko ostatné.

To všetko organizujú aj politici – a nielen oni, ale aj právnici, aj manažéri, aj učitelia, aj vedúci obchodov a mnoho ďalších ľudí. Všetci títo ľudia sú objektom politických opatrení a všetkých týchto ľudí politické opatrenia (navrhované i Ľ. Blahom) ovplyvňujú a zasahujú.

Ľ. Blaha sa neživí predávaním jabĺk v obchode, ale politikou. Robí to už dlhé roky, dá sa preto predpokladať, že len zhruba tuší, ako jeho činnosť v parlamente ovplyvní život predavača jabĺk.

Ten predavač jabĺk to však vie. Určite nepozná všetky medzistupne, ako poslanecký návrh Ľ. Blahu ovplyvní jeho postavenie v obchode, ale vie a každý deň cíti, ako sa práca poslancov (a iných politikov) odrazí v jeho obchode. Niečo z toho sa mu nepáči, niečo si nevšimne, s niečím je spokojný.

Určite vie lepšie ako Ľuboš Blaha, ako žije predavač jabĺk. Určite si vie predstaviť, čo by politici mali robiť v jeho prospech.

Pravdepodobne nerozumie detailom rokovania v Národnej rade. Pravdepodobne netuší o množstve drobných aktivít politikov, ktoré nevidno v médiách. Rozumie farbe jabĺk a možno nie formuláciám pozmeňovacích návrhov. Vidí stav svojho účtu, ale nevidí, aké možnosti má jeden poslanec medzi stopäťdesiatimi.

Predavač jabĺk asi nerozumie politike rovnako, ako poslanec Ľuboš Blaha nerozumie predaju jabĺk. Ale rovnako, ako si Ľ. Blaha chce v pokoji kúpiť zrelé a chutné jablká, aj predavač chce tieto jablká pokojne v Slovenskej republike predávať.

Preto sa vyjadruje k politike. Politika nie je iba pre pánov politikov. Politika je pre obyčajných ľudí, ktorým má organizovať a zlepšovať život – na to Ľ. Blaha zabudol. V slovách „každý sa vyzná v niečom inom“ cítiť namyslenosť politika, ktorý svojim občanom hovorí: Vy sa v našej práci nevyznáte, tak sa k nej nevyjadrujte.

Má pravdu, že predavač jabĺk asi ťažko bude so znalosťou veci hovoriť poslancom, aké pozmeňovacie návrhy by mali predkladať. Môže im však hovoriť, ako ich aktivity vplývajú na jeho život.

Buďme trochu aktuálnejší. Občan Slovenskej republiky nemusí tušiť, ktorá diskusia na ktorom zasadnutí vlády ovplyvnila počty ľudí v nemocniciach minulú zimu. Zrejme nemôže vedieť, aké konkrétne opatrenia by situáciu zlepšili. Vidí však, ako jeho život ovplyvnili tie opatrenia, ktoré vláda prijímala. A k tomu už má čo povedať, lebo to je jeho život.

Jeho návrhy na zlepšenie budú zrejme naivné, ale vychádzajú z jeho skutočného života, preto ich treba počúvať.

Ľuboš Blaha nemá pravdu, pretože aj herci sú občanmi Slovenskej republiky a vystúpenia i poslanca Blahu prinášajú dôsledky pre ich život. Aj ak nerozumejú, prečo Ľ. Blaha to a to povedal či urobil, majú právo k tomu vysloviť svoj názor. Ak to nie je iba momentálny pocit, ale skutočný názor s argumentmi, majú právo ho vysloviť aj verejne.

Koniec koncov, svoj názor veľmi jasne vyslovujú aj každé štyri roky, a ich názory vyjadrené vo voľbách majú oveľa väčší vplyv na politiku, ako bežné vyjadrenia hercov v médiách. Alebo by sa volieb mali zúčastňovať iba politici, lebo iba oni rozumejú politike?

Každý poslanec Národnej rady aj iných orgánov by mal počúvať názory svojich voličov, aj keď nevidia do detailov jeho práce. Oni ho zvolili, on má zastupovať voličov, nie samého seba.